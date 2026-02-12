Для тебе Новини

Потужна детонація під Волгоградом: ЗСУ уразили арсенал боєприпасів РФ ракетами Фламінго

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Лютого 2026, 13:00 3 хв.
Атака на Волгоградський НПЗ та Котлубань
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь