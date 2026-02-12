Потужна детонація під Волгоградом: ЗСУ уразили арсенал боєприпасів РФ ракетами Фламінго

Ніч на 12 лютого стала черговим чорним днем для російського військово-промислового комплексу та логістики. Сили оборони України провели комплексну операцію, уразивши стратегічні об’єкти в глибокому тилу ворога. Під вогнем опинилися не лише склади з боєприпасами, а й підприємство, що виробляє високотехнологічну начинку для російських ракет.

Про деталі успішних ударів повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вогняний шторм у Котлубані: мінус арсенал ГРАУ

Однією з головних цілей став арсенал комплексного зберігання ракет та боєприпасів у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області. Це один із найбільших логістичних майданчиків Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Для атаки на об’єкт були використані українські засоби дальнього ураження FP-5 Фламінго. Результат виявився вражаючим: на території арсеналу зафіксовано потужні вибухи, які переросли в тривалу вторинну детонацію. Це означає, що тисячі снарядів, призначених для фронту, вже ніколи туди не потраплять.

Удар по Прогресу: вогонь на оборонному заводі у Тамбовській області

Не менш болючим для Кремля став удар по місту Мічурінськ. Там під вогонь потрапив завод Прогрес — підприємство, яке виготовляє критично важливе обладнання для авіаційних та ракетних систем.

За попередньою інформацією, після серії вибухів на території заводу спалахнула пожежа. Наразі масштаби руйнувань виробничих потужностей уточнюються, проте зупинка такого заводу може паралізувати частину ланцюжків постачання для російської авіації.

Генштаб також звітує про успіхи на півдні:

Запорізька область: знищено склади боєприпасів окупантів у районі н.п. Терпіння та Розівка;

Волгоградський НПЗ: підтверджено серйозні пошкодження після атаки 11 лютого. На заводі виведено з ладу основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1 та пошкоджено елементи АВТ-3. Це фактично паралізувало частину виробництва палива для окупаційної армії.

Офіційна позиція командування

У Генеральному штабі наголошують, що подібні заходи триватимуть, доки ворог не втратить здатність вести агресивну війну.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде.

Станом на ранок 12 лютого триває уточнення втрат противника в живій силі та техніці на всіх локаціях нічних прильотів.

