Уражено НПЗ у Волгограді, ЗРК Тор та ОСА на ТОТ — Генштаб

Сили оборони України продовжують реалізацію стратегії системного знищення військового потенціалу окупантів. Ніч на 11 лютого стала результативною для наших захисників: під ударом опинилися стратегічні об’єкти як у глибокому тилу РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по тилу РФ: горить Волгоградський НПЗ

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод Волгоградський, розташований у Волгоградській області РФ. Це підприємство безпосередньо задіяне у забезпеченні паливом російської окупаційної армії.

За даними Генштабу, на території об’єкта після атаки зафіксовано пожежу. Наразі масштаб завданих збитків уточнюється, проте удар по такому вузлу суттєво ускладнить логістику агресора.

Демілітаризація півдня та Криму: знищені склади та техніка

Паралельно з атакою на території Росії, Сили оборони відпрацювали по військових об’єктах на окупованих територіях України:

У Криму: в районі населеного пункту Лобанове уражено склад пально-мастильних матеріалів;

На Запоріжжі: в районі н.п. Балочки знищено склад матеріально-технічного забезпечення, а поблизу Любимівки під удар потрапило зосередження ворожої військової техніки;

Гуляйполе: українські воїни завдали удару по місцю дислокації живої сили підрозділу зі складу центру Рубікон.

Полювання на Осу та Тор: втрати російської ППО

Важливим етапом нічної операції стало знищення засобів протиповітряної оборони противника, що дозволяє нашим дронам та авіації діяти ще ефективніше.

На Донеччині (район н.п. Третяки) уражено зенітний ракетний комплекс Оса;

На Херсонщині (район н.п. Воскресенське) під удар потрапив російський ЗРК Т ор .

У військовому відомстві підкреслюють, що ці заходи є частиною планомірної роботи з послаблення ворога.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора — зазначили у Гештабі.

Наразі триває уточнення масштабів збитків та остаточних втрат особового складу ворога на всіх уражених ділянках.

Головне фото: Ілюстративне.

