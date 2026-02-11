Поражены НПЗ в Волгограде, ЗРК Тор и ОСА на ВОТ — Генштаб

Силы обороны Украины продолжают реализацию стратегии системного уничтожения военного потенциала оккупантов. Ночь на 11 февраля стала результативной для наших защитников: под ударом оказались стратегические объекты как в глубоком тылу РФ, так и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по тылу РФ: горит Волгоградский НПЗ

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод Волгоградский, расположенный в Волгоградской области РФ. Это предприятие непосредственно задействовано в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

По данным Генштаба, на территории объекта после атаки зафиксирован пожар. На данный момент масштаб нанесенного ущерба уточняется, однако удар по такому узлу существенно усложнит логистику агрессора.

Демилитаризация юга и Крыма: уничтожены склады и техника

Параллельно с атакой на территории России, Силы обороны отработали по военным объектам на оккупированных территориях Украины:

В Крыму: в районе населенного пункта Лобаново поражен склад горюче-смазочных материалов;

В Запорожской области: в районе н.п. Балочки уничтожен склад материально-технического обеспечения, а вблизи Любимовки под удар попало сосредоточение вражеской военной техники;

Гуляйполе: украинские воины нанесли удар по месту дислокации живой силы подразделения из состава центра Рубикон.

Охота на Осу и Тор: потери российской ПВО

Важным этапом ночной операции стало уничтожение средств противовоздушной обороны противника, что позволяет нашим дронам и авиации действовать еще эффективнее.

В Донецкой области (район н.п. Третьяки): поражен зенитный ракетный комплекс Оса;

В Херсонской области (район н.п. Воскресенское): под удар попал российский ЗРК Тор.

В военном ведомстве подчеркивают, что эти меры являются частью планомерной работы по ослаблению врага.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора, — отметили в Генштабе.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов ущерба и окончательных потерь личного состава врага на всех пораженных участках.

