В Шевченковском суде Киева произошел взрыв — что известно на данный момент

5 июля 2023 киевляне могли слышать громкие звуки. По данным Национальной полиции Украины, произошел взрыв в помещении Шевченковского районного суда города Киева.
— В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи, — пишут в Нацполиции.
В то же время глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко призвал киевлян сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия.
Это необходимо, чтобы дать соответствующим службам эффективно выполнять свою работу.
По предварительной информации мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неустановленное устройство, — добавил Игорь Клименко.
По предварительной информации мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неустановленное устройство, — добавил Игорь Клименко.
В Киевской городской военной администрации отметили, что, по предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение суда подсудимого. Мужчина по неустановленным обстоятельствам взорвал неизвестное взрывное устройство.
Работают все экстренные службы. Информация будет обновляться.
Работают все экстренные службы. Информация будет обновляться.
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