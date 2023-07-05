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В Шевченковском суде Киева произошел взрыв — что известно на данный момент

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 июля 2023, 18:42
Шевченківський суд
Фото: Pexels

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