У Шевченківському суді Києва стався вибух — що відомо станом на зараз

5 липня 2023 року кияни могли чути гучні звуки. За даними Національної поліції України, стався вибух у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

— На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи, — пишуть у Нацполіції.

Водночас очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко закликав киян зберігати спокій та не наближатись до місця події.

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Це необхідно, щоб дати відповідним службам ефективно виконувати свою роботу.

За попередньою інформацією чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невстановлений пристрій, — додав Ігор Клименко.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що за попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення суду підсудного. Чоловік з невстановлених обставин підірвав невідомий вибуховий пристрій.

Працюють всі екстрені служби. Інформація буде оновлюватися.

За даними Офісу Генерального прокурора, вибух стався внаслідок спроби обвинувачуваного втекти з-під варти. Чоловік використав невстановлений вибуховий пристрій у вбиральні, після чого зачинився в середині конвойного приміщення. Наразі вживаються заходи щодо його затримання.

Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються, — додають в Офісі генпрокурора.

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