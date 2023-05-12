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Прицельно выстрелили в частный дом! Последствия обстрела Херсона и области 12 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2023, 16:06
Вибухи в Херсоні сьогодні — що відомо про наслідки обстрілу 12.05.2023

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