Прицельно выстрелили в частный дом! Последствия обстрела Херсона и области 12 мая

Оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область. Они прицельно бьют по домам мирных жителей. Сегодня, 12 мая 2023 года, российская артиллерия ударила по многоэтажке в Корабельном районе Херсона. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

На нижних этажах дома, обстрелянного российской армией, проживает три семьи.

Взрывы в Херсоне 12 мая 2023 года: что известно

В Херсонской областной прокуратуре сообщили о погибших и травмированных в результате очередного обстрела Херсонской области.

— По данным следствия, 12 мая 2023 года войска РФ в очередной раз начали обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована.

Также из-за обстрела Дарьевской общины ранена женщина, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в областном центре российская армия попала в крышу многоэтажки. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль.

К сожалению, ни дня не проходит в Украине без ужасных российских обстрелов. Ранее мы рассказывали о взрывах в Славянске 11 мая. Читай о последствиях обстрелов по ссылке.

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Головне фото: Херсонськая ОВА