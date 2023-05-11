Вражеский огонь снова работает по Славянску: последствия обстрела 11 мая

Каждый день в Украине — очередной обстрел и болезненные новости о разрушениях и ранениях. Больше всего от вражеского огня страдают прифронтовые населенные пункты. Сегодня, 11 мая 2023 года, Россия снова нанесла удар по Славянску.
Об очередном обстреле Славянска 11 мая 2023 года сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
— К сожалению, наш город снова обстреляли из С-300. Есть попадание в частный дом. Ранена женщина, — рассказал руководитель общины.
Кроме того, пострадали две многоэтажки, частные дома и автомобили.
В последние дни враг активизировал свои ночные атаки по разным регионам Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах в Днепропетровской области 10 мая.
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