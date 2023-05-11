Вражеский огонь снова работает по Славянску: последствия обстрела 11 мая

Каждый день в Украине — очередной обстрел и болезненные новости о разрушениях и ранениях. Больше всего от вражеского огня страдают прифронтовые населенные пункты. Сегодня, 11 мая 2023 года, Россия снова нанесла удар по Славянску.

Взрывы в Славянске 11 мая 2023 года: что известно

Об очередном обстреле Славянска 11 мая 2023 года сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

— К сожалению, наш город снова обстреляли из С-300. Есть попадание в частный дом. Ранена женщина, — рассказал руководитель общины.

Кроме того, пострадали две многоэтажки, частные дома и автомобили.

В последние дни враг активизировал свои ночные атаки по разным регионам Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах в Днепропетровской области 10 мая.

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