Ворожий вогонь знову працює по Слов’янську: наслідки обстрілу 11 травня

Кожен день в Україні — черговий обстріл та болючі новини про руйнування та поранення. Чи не найбільше від ворожого вогню страждають прифронтові населені пункти. Сьогодні, 11 травня 2023 року, Росія знову завдала удару по Слов’янську.

Вибухи у Слов’янську 11 травня 2023: що відомо

Про черговий обстріл Слов’янська 11 травня 2023 року повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

— На жаль, наше місто знов обстріляли з С-300. Є влучання у приватний будинок. Поранена жінка, — розповів очільник громади.

Окрім того, постраждали дві багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

Останніми днями ворог активізував свої нічні атаки по різних регіонах України. Раніше ми розповідали про вибухи у Дніпропетровські області 10 травня.

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Фото: скриншот з відео