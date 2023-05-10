Вчергове під атакою Дніпропетровщина! Що відомо про вибухи в області 10 травня

Щоночі Росія завдає ударів по різних регіонах України. Останні тижні ворог посилив свої масовані атаки по нашій країні. У ніч проти 10 травня Росія знову атакувала Дніпропетровщину дронами Shahed, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Дніпропетровщину 10 травня 2023: що відомо

Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи. Сергій Лисак повідомив, що близько півночі ворог спрямував на область три безпілотники Shahed. За його словами, сили ППО збили усі ворожі дрони.

Лисак додав, що решта ночі на Дніпропетровщині минула без ворожих атак.

Ворог вже не одну ніч поспіль обстрілює Дніпро та область. Раніше ми розповідали про вибухи у Дніпрі 8 травня. Читай про наслідки ракетного обстрілу за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!