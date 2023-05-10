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Вчергове під атакою Дніпропетровщина! Що відомо про вибухи в області 10 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Травня 2023, 08:36
Вибухи у Дніпропетровській області 10.05.2023 — що відомо про наслідки

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