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В очередной раз под атакой Днепропетровская область! Что известно о взрывах в области 10 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 мая 2023, 08:36
Вибухи у Дніпропетровській області 10.05.2023 — що відомо про наслідки
Фото: Unsplash

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