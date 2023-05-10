В очередной раз под атакой Днепропетровская область! Что известно о взрывах в области 10 мая

Каждую ночь Россия наносит удары по разным регионам Украины. В последние недели враг усилил свои массированные атаки по нашей стране. В ночь на 10 мая Россия снова атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Атака по Днепропетровской области 10 мая 2023 года: что известно

Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы. Сергей Лысак сообщил, что около полуночи враг направил на область три беспилотника Shahed. По его словам, силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Лысак добавил, что остальные ночи в Днепропетровской области прошли без вражеских атак.

Враг уже не одну ночь подряд обстреливает Днепр и область. Ранее мы рассказывали о взрывах в Днепре 8 мая. Читай о последствиях ракетных обстрелов по ссылке.

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