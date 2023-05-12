Прицільно влучили у приватний будинок! Наслідки обстрілу Херсона та області 12 травня

Окупанти щодня атакують Херсон та область. Вони прицільно б’ють по домівках мирних мешканців. Сьогодні, 12 травня 2023 року, російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
На нижніх поверхах будинку, який обстріляла російська армія, мешкає три родини.
У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про загиблих та травмованих внаслідок чергового обстрілу Херсонщини.
— За даними слідства, 12 травня 2023 року війська РФ вчергове почали обстрілювати місто Херсон та населенні пункти області.
У Каховському районі через прицільне влучання ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.
У Каховському районі через прицільне влучання ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.
Також через обстріл Дар’ївської громади поранено жінку, — йдеться у повідомлені.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
За даними прокуратури, в обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівля сільради, автомобіль.
На жаль, ні дня не минає в Україні без жахливих російських обстрілів. Раніше ми розповідали про вибухи у Слов’янську 11 травня. Читай про наслідки обстрілу за посиланням.
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Головне фото: Херсонська ОВА