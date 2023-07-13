Попали снарядом во двор и убили пожилую женщину: что известно о последствиях взрывов в селе Никольское Херсонской области

Ни дня не проходит в Украине без российских обстрелов. Сегодня ночью враг атаковал Киев, а днем стало известно об очередном обстреле Херсонской области.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 12:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. К сожалению, 85-летняя жительница села Никольское погибла сразу.
Прибывшие на место трагедии врачи смогли лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.
Также Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов, авиации, СПГ, БМП и БПЛА. По Херсону враг выпустил 33 снаряда.
Оккупанты уже не одну ночь подряд обстреливают Украину. Ранее мы рассказывали о взрывах Черкасской области.
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