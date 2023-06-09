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Под ударом врага — Умань: что известно о последствиях “прилетов” в городе вечером 8 июня

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 июня 2023, 08:30
Вибухи в Умані 8 червня 2023: що відомо про наслідки обстрілів

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