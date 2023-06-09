Российские военные не прекращают обстрелов Украины даже после создания техногенной катастрофы. Оккупанты бьют по мирному населению во время эвакуации, не позволяя спасти жизнь.

В то же время, они наносят удары по другим областям Украины. Вчера, 8 июня 2023, российские военные ударили по Умани Черкасской области.

Взрывы в Умани 8 июня 2023 года: что известно

Вечером 8 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В тот момент стало известно о взрывах в Умани.

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о двух попаданиях в результате вражеских обстрелов. Оккупанты нанесли удары по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

По его словам, есть восемь пострадавших, двое из них — тяжелые.

Под ударом врага — Умань: что известно о последствиях “прилетов” в городе вечером 8 июня / 2 Фотографии

После подрыва Каховской ГЭС многие населенные пункты затопило почти полностью. Ранее мы рассказывали о ситуации в Олешках, город затоплен почти на 90%.

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Фото: Игорь Табурец