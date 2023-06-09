Російські військові не припиняють обстріли України навіть після створення техногенної катастрофи. Окупанти б’ють по мирному населенню під час евакуації, не даючи змоги врятувати життя.

Водночас вони завдають ударів по інших областях України. Вчора, 8 червня 2023 року, російські військові вдарили по Умані Черкаської області.

Вибухи в Умані 8 червня 2023: що відомо

Ввечері 8 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Тоді стало відомо про вибухи в Умані.

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Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про два влучання внаслідок ворожого обстрілу. Окупанти завдали ударів по промисловому об’єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

За його словами, є восьмеро потерпілих, двоє з них — тяжкі.

Під ударом ворога — Умань: що відомо про наслідки “прильотів” у місті ввечері 8 червня / 2 Фотографії

Після підриву Каховської ГЕС багато населених пунктів затопило майже повністю. Раніше ми розповідали про ситуацію в Олешках, місто затоплене майже на 90%.

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Фото: Ігор Табурець