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Під ударом ворога — Умань: що відомо про наслідки “прильотів” у місті ввечері 8 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2023, 08:30
Вибухи в Умані 8 червня 2023: що відомо про наслідки обстрілів

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