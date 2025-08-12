Интерпол отказался искать российских преступников — Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора Украины обвинил Интерпол в категорическом отказе объявлять в международный розыск российских военных преступников, несмотря на наличие убедительной доказательной базы.

Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооружённого конфликта Юрий Белоусов во время конференции, посвящённой международному гуманитарному праву.

Интерпол отказался искать российских преступников

По словам Белоусова, Украина до сих пор не имеет ни одного положительного примера сотрудничества с Интерполом по вопросу розыска российских военных.

Он подчеркнул, что организация игнорирует даже те дела, где имеется полный пакет доказательств убийств мирных жителей, сексуального насилия и жестоких пыток.

Интерпол категорически отказывается разыскивать этих людей и даже объявлять их в розыск, — отметил представитель Офиса Генерального прокурора.

В ответ на такую ситуацию Офис Генерального прокурора Украины объявил о готовности к тесному сотрудничеству с судебными органами других стран.

Юрий Белоусов отметил, что Украина готова предоставлять все собранные доказательства и даже приостанавливать собственное национальное преследование, если другая страна возьмёт на себя обязательство довести дело до суда на своей территории.

Мы готовы взаимодействовать в рамках национальной юрисдикции, мы готовы предоставить доказательства по всем делам, которые у нас есть, — добавил он.

