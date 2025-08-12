Інтерпол відмовився шукати російських злочинців — Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора України звинуватив Інтерпол у категоричній відмові оголошувати в міжнародний розшук російських воєнних злочинців, попри наявність переконливої доказової бази.

Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов під час конференції, присвяченої міжнародному гуманітарному праву.

Інтерпол відмовився шукати російських злочинців

За словами Бєлоусова, Україна досі не має жодного позитивного прикладу співпраці з Інтерполом у питанні розшуку російських військових.

Він наголосив, що організація ігнорує навіть ті справи, де є повний пакет доказів щодо вбивств мирних жителів, сексуального насильства та жорстоких тортур.

Інтерпол категорично відмовляється розшукувати цих людей і навіть оголошувати їх у розшук, — підкреслив представник Офісу Генпрокурора.

У відповідь на таку ситуацію, Офіс Генпрокурора України оголосив про готовність до тісної співпраці з судовими органами інших країн.

Юрій Бєлоусов зазначив, що Україна готова надавати усі зібрані докази та навіть призупиняти власне національне переслідування, якщо інша країна візьме на себе зобов’язання довести справу до суду на своїй території.

Ми готові взаємодіяти в межах національної юрисдикції, ми готові надати докази по всіх справах, які ми маємо, — додав він.

