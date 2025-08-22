Ипотека под 0%: многодетные семьи смогут легче купить жилье

В этом году программа ипотек єОселя претерпела сразу несколько изменений. Получить ипотеку на жилье могут теперь не только молодежь и военные, но и жители прифронтовых регионов, ВПЛ. А еще участие в программе доступного жилья есть смогут принять многодетные семьи. Рассказываем об условиях ипотеки для многодетных семей.

Ипотека для многодетных семей в Украине: условия

Укрфинжилье запустит льготную ипотеку для многодетных семей под 0%. Это касается молодых семей, имеющих троих и более детей. Об этом сообщил глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер.

Мы понимаем, что в стране большая демографическая проблема и она ухудшается, поэтому мы хотим ввести ипотеку для молодых семей с детьми.

По его словам, нельзя утверждать, что ипотека заставит украинцев повышать рождаемость, но она станет облегчением для молодежи, которая планирует жить и рожать детей в Украине.

Будущая программа будет работать по принципу уменьшения ставки с каждым последующим ребенком. Если в семье уже трое детей — ставка будет 0%.

Окончательные пункты программы ипотеки для многодетных семей будет утверждать Кабмин. Сейчас рассматривается модель, где ставка ипотеки снижается в зависимости от количества детей в семье.

Если базовая ставка 9%, то для семьи с одним ребенком ее могут снизить до 6%. Если в семье двое детей — ставку могут снизить до 3%. А в случае троих детей в семье — ставка будет 0%.

Снижать ставку хотят не только при наличии детей, но и в случае, если они будут рождаться уже после приобретения жилья. В то же время, когда дети будут достигать совершеннолетия, ставки на ипотеку будут пересматривать.

Мы хотим донести до людей четкий месседж: покупайте квартиры, стройте свое будущее здесь, в Украине, создавайте семьи, рожайте детей и таким образом поддерживайте страну. Для этого мы планируем запустить специальный лизинговый продукт для молодых семей.

Первый взнос для молодых семей будет снижен, как и ставки уже в декабре этого и январе следующего года. Программа не будет распространяться тех, кто уже оформил ипотеку.

На днях программу єОселя расширили. Теперь ипотеку на жилье на специальных условиях смогут получить ВПЛ и люди из прифронтовых регионов.

