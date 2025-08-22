Іпотека під 0%: багатодітні родини зможуть легше придбати житло

Цьогоріч програма іпотек єОселя зазнала відразу кількох змін. Отримати іпотеку на житло може тепер не лише молодь і військові, а й жителі прифронтових регіонів, ВПО. А ще участь у програмі доступного житла єОселя зможуть узяти багатодітні родини. Розповідаємо про умови іпотеки для багатодітних сімей.

Іпотека для багатодітних родин в Україні: умови

Укрфінжитло запустить пільгову іпотеку для багатодітних сімей під 0%. Це стосується молодих родин, які мають трьох і більше дітей. Про це повідомив голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер.

Ми розуміємо, що в країні є велика демографічна проблема і вона погіршується, тому ми хочемо запровадити іпотеку для молодих сімей з дітьми.

За його словами, не можна стверджувати, що іпотека змусить українців підвищувати народжуваність, однак вона стане полегшенням для тієї молоді, яка планує жити та народжувати дітей в Україні.

Майбутня програма працюватиме за принципом зменшення ставки з кожною наступною дитиною. Якщо у родині вже троє дітей — ставка буде 0%.

Остаточні пункти програми іпотеки для багатодітних родин затверджуватиме Кабмін. Нині розглядають модель, де ставка іпотеки знижується залежно від кількості дітей у родині.

Якщо базова ставка 9%, то для родини з однією дитиною її можуть знизити до 6%. Якщо в родині двоє дітей — ставку можуть знизити до 3%. А в разі трьох дітей у родині — ставка буде 0%.

Знижувати ставку хочуть не лише за умови наявності дітей, а й у разі, якщо вони народжуватимуться вже після придбання житла. Водночас коли діти досягатимуть повноліття, ставки на іпотеку переглядатимуть.

Ми хочемо донести до людей чіткий меседж: купуйте квартири, будуйте своє майбутнє тут, в Україні, створюйте сім’ї, народжуйте дітей і таким чином підтримуйте країну. Саме для цього ми плануємо запустити спеціальний лізинговий продукт для молодих сімей.

Перший внесок для молодих родин буде знижений, як і ставки — вже у грудні цього та січні наступного року. Програма не буде поширюватися на тих, хто вже оформив іпотеку.

Днями програму єОселя розширили. Тепер іпотеку на житло на спеціальних умовах зможуть отримати ВПО та люди з прифронтових регіонів.

