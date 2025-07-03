Дети, гражданские, военные: Лубинец о возвращении более 6000 украинцев

В ходе брифинга 2 июля в Киеве омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинцев вернули из плена и депортации. В частности, речь шла и о гражданских, которых незаконно удерживают россияне. Делимся самым важным, что было на брифинге по поводу возвращения наших людей.

Сколько украинцев вернули из плена и депортации

Подробностями брифинга поделилось DW. По словам омбудсмана, за время полномасштабной войны было проведено 65 обменов пленными. Удалось вернуть 5463 украинских военных и 294 гражданских.

Наша задача сделать все, чтобы все граждане Украины как можно скорее вернулись в Украину. Также параллельно мы делаем все, чтобы их права были защищены, как это возможно, даже в то время, когда они находятся на территории РФ, — заявил Лубинец.

Кроме всего, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 1378 депортированных детей. В процесс возвращения детей вовлечены 42 страны. Основным посредником остается Катар. Последний случай стал самым тяжелым, ведь россияне не хотели возвращать мальчика, отец которого — украинский военный.

Масштабы депортации украинских детей огромны. По оценке Киева, около 1,5 млн детей могли быть депортированы россиянами.

Сколько из них действительно депортировано — не знает никто. Ибо официально мы не можем получить никаких данных с территории РФ или ТОТ. Мы пытались через международные организации, посредников, но Россия максимально закрывает информацию, связанную с украинскими детьми.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека объяснил, что труднее всего возвращать именно гражданских украинцев, находящихся в заложниках РФ. Ведь пока нет юридической процедуры таких обменов. Также не хватает прямых каналов с международными партнерами и давления на Россию.

Лубинец надеется, что в вопросе возвращения гражданских появится страна-посредник, как Катар с детьми. Такими могут стать опять же Катар, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия. Но проблема в России.

В России могут незаконно удерживать около 16 тысяч гражданских украинцев, но подтвердить удалось только 1800 человек. Учитывая, что Украина не захватывает и не удерживает российских гражданских, нам не на кого обменивать заложников в РФ.

Они понимают, что у нас нет гражданских граждан РФ, мы не применяем обменные процессы. Им все равно, что у нас нет гражданских. Мы — правовое государство, мы не можем задержать человека, привезти в места несвободы и держать без решения суда годами.

Также у Украины есть подтвержденные данные о содержании в России наших граждан даже без обвинений. К этим людям не пускают адвокатов и не дают никакой информации.

Раньше мы рассказывали о воине, которого никто не встретил из плена.

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