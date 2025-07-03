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Дети, гражданские, военные: Лубинец о возвращении более 6000 украинцев

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 июля 2025, 17:00
Сколько украинцев вернули
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