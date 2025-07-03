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Діти, цивільні, військові: Лубінець про повернення понад 6000 українців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Липня 2025, 17:00
Скільки українців повернули
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