Діти, цивільні, військові: Лубінець про повернення понад 6000 українців

Під час брифінгу 2 липня у Києві омбудсман Дмитро Лубінець розповів, скільки українців повернули з полону та депортації. Зокрема йшлося і про цивільних, яких незаконно утримували росіяни. Ділимося найважливішим, що було на брифінгу стосовно повернення наших людей.

Скільки українців повернули з полону та депортації

Подробицями брифінгу поділилося DW. За словами омбудсмана, під час повномасштабної війни було проведено 65 обмінів полоненими. Вдалося повернути 5463 українських військових та 294 цивільних.

Наша задача — зробити все, щоб всі громадяни України якомога скоріше повернулися в Україну. Також паралельно ми робимо все, щоб їхні права були захищені, наскільки це можливо навіть у той час, коли вони перебувають на території РФ, — заявив Лубінець.

Крім усього, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 1378 дітей, які були депортовані. До процесу повернення дітей залучені 42 країни. Основним посередником лишається Катар. Останній випадок став найважчим, адже росіяни не хотіли повертати хлопчика, батько якого — український військовий.

Масштаби депортації українських дітей — величезні. За оцінкою Києва, близько 1,5 млн дітей могли бути депортовані росіянами.

Скільки з них насправді депортовано — не знає ніхто. Бо офіційно ми не можемо отримати жодних даних з території РФ чи ТОТ. Ми намагалися через міжнародні організації, посередників, але Росія максимально закриває інформацію, пов’язану з українськими дітьми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пояснив, що найважче повертати саме цивільних українців, які перебувають у заручниках РФ. Адже поки не існує юридичної процедури подібних обмінів. Також бракує прямих каналів з міжнародними партнерами і тиску на Росію.

Лубінець сподівається, що у питанні повернення цивільних зявиться країна-посередник, як Катар з дітьми. Такими можуть стати знову ж таки Катар, Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія. Та проблема полягає у Росії.

У Росії можуть незаконно утримувати близько 16 тисяч цивільних українців, однак верифікувати вдалося лише 1800 людей. З огляду на те, що Україна не захоплює та не утримує російських цивільних, нам немає на кого обмінювати заручників у РФ.

Вони розуміють, що у нас немає цивільних громадян РФ, ми не застосовуємо обмінні процеси. Їм байдуже, що у нас немає цивільних. Ми — правова держава, ми не можемо затримати людину, привезти в місця несвободи та тримати без рішення суду роками.

Також в України є підтверджені дані про утримування у Росії наших громадян навіть без звинувачень. До цих людей не пускають адвокатів і не дають жодної інформації.

Раніше ми розповідали про воїна, якого ніхто не зустрів з полону.

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