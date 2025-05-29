Что изменится для украинцев с 1 июня: подробный обзор нововведений

С 1 июня 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения, которые затронут различные сферы жизни — от финансов и воинского учёта до коммунальных услуг и цифровых сервисов.

Некоторые нововведения станут приятными дополнениями, тогда как другие потребуют внимания и своевременных действий.

Подробнее рассмотрим ключевые изменения, которые стоит учесть каждому украинцу.

Повторная ВВК для ограниченно годных

Если тебе установили ограниченную годность до 4 мая 2024 года, имей в виду, что до 5 июня включительно необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Для этого тебе нужно получить направление через приложение Резерв+ или лично в ТЦК, пройти обследование и получить новое решение о годности.

В Минобороны Украины напомнили: если ты не пройдёшь повторную ВВК, тебе грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн и принудительное направление на прохождение ВВК.

Снижение лимитов на карточные переводы

С 1 июня 2025 года уменьшаются лимиты на исходящие переводы между картами.

Для большинства клиентов банков (тех, кто отнесён к категориям среднего и низкого риска) ежемесячный лимит снижен со 150 000 грн до 100 000 грн.

Если тебе необходимо переводить более крупные суммы, нужно быть готовыми предоставить банку документы, подтверждающие твои доходы.

Пенсии и надбавки в июне

Повышение основных пенсий в июне не планируется.

Однако пенсионеры в возрасте от 70 лет с доходом до 10 340 грн получат доплаты от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.

Также упрощён порядок получения пенсий для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий — выплаты теперь можно получать в любом уполномоченном банке.

Коммунальные тарифы остаются стабильными

В июне не прогнозируется повышение тарифов на электроэнергию, газ и воду.

Тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт·ч, для двухзонных счётчиков — 2,16 грн/кВт·ч в ночное время. Цены на газ останутся на уровне 7,96 грн за кубометр в Нафтогазе до апреля 2026 года. Тарифы на воду могут варьироваться в зависимости от решений местных властей.

Автоматическое переназначение субсидий

Субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) переназначаются автоматически.

Перерасчёт потребуется делать только при изменении семейного положения или других важных обстоятельств.

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Основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ)

Основная сессия НМТ продлится до 25 июня, дополнительная сессия пройдёт с 14 по 25 июля.

Результаты будут доступны в личных кабинетах до 4 июля (для основной сессии) и до 30 июля (для дополнительной).

Повышение цен на техосмотр

С 1 июня возрастают тарифы на технический осмотр транспортных средств:

легковые и грузовые до 3,5 тонны — 1700 грн (было 1050 грн);

автобусы и грузовики более 3,5 тонны — 2300 грн (было 1500 грн);

мотоциклы и прицепы — до 2300 грн (в зависимости от категории).

Временные ограничения на пункте пропуска Краковец – Корчева

До середины июня из-за дорожных работ возможны пробки на этом пункте пропуска.

Рекомендуется пользоваться альтернативными пунктами пропуска — Смильница, Нижанковичи, Рава-Русская, Грушев или Угринов.

Новые возможности в Дії: ИИ-ассистент и мультишеринг

С 1 июня в Дії появится искусственный интеллект — цифровой помощник, который поможет быстро получать справки, советы и информацию об услугах.

Вскоре он сможет работать голосом, автоматически отправлять справки и быть доступным круглосуточно.

Также вводится мультишеринг — сервис для бизнеса, который позволит быстро и без ошибок собирать пакет документов от клиентов.

Услуга платная для бизнеса, но бесплатная для клиентов.

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