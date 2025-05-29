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Что изменится для украинцев с 1 июня: подробный обзор нововведений

Мария Дзюба, редактор сайта 29 мая 2025, 12:00
Что изменится для украинцев с 1 июня: подробный обзор нововведений
Фото Pexels, Facebook, Depositphotos

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