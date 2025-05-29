Що зміниться для українців з 1 червня: детальний огляд нововведень

З 1 червня 2025 року на українців чекає низка важливих змін, які торкнуться різних сфер життя — від фінансів та військового обліку до комунальних послуг та цифрових сервісів.

Деякі нововведення стануть приємними доповненнями, тоді як інші вимагатимуть уваги та своєчасних дій.

Розглянемо детальніше ключові зміни, які варто врахувати кожному українцю.

Перевірка ВЛК для обмежено придатних

Якщо тобі встановили обмежену придатність до 4 травня 2024 року, май на увазі, що до 5 червня включно необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Для цього потрібно отримати направлення через застосунок Резерв+ або особисто в ТЦК, пройти обстеження та отримати нове рішення про придатність.

Якщо ти не пройдеш повторну ВЛК, тобі загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн та примусове направлення на проходження ВЛК, нагадали у Міноборони України.

Зниження лімітів на перекази між картками

З 1 червня 2025 року зменшуються ліміти на вихідні перекази між картками.

Для більшості клієнтів банків (тих, хто віднесений до категорій середнього та низького ризику) місячний ліміт знижено зі 150 000 грн до 100 000 грн.

Якщо тобі потрібно переказувати більші суми, потрібно бути готовими надати банку документи, що підтверджують твої доходи.

Пенсії та надбавки у червні

Підвищення основних пенсій у червні не передбачається, але пенсіонери від 70 років із доходом до 10 340 грн отримають доплати від 300 до 570 грн залежно від віку.

Також спрощено отримання пенсій для ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій — виплати можна отримувати у будь-якому уповноваженому банку.

Комунальні тарифи залишаються стабільними

У червні не прогнозується підвищення тарифів на електроенергію, газ і воду.

Тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт·год, для двозонних лічильників — 2,16 грн/кВт·год у нічний час. Ціни на газ залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр у Нафтогазі до квітня 2026 року. Тарифи на воду можуть варіюватися залежно від місцевої влади.

Автоматичне перепризначення субсидій

Субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) перепризначаються автоматично.

Перерахунок потрібно робити лише при зміні сімейного стану або інших важливих обставин.

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Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ)

Триває основна сесія НМТ до 25 червня, додаткова сесія відбудеться з 14 по 25 липня.

Результати будуть доступні у персональних кабінетах до 4 липня (основна) і до 30 липня (додаткова).

Підвищення цін на техогляд

З 1 червня зростають тарифи на технічний огляд транспортних засобів:

легкові та вантажні до 3,5 тонн — 1700 грн (було 1050 грн);

автобуси та вантажівки понад 3,5 тонни — 2300 грн (було 1500 грн);

мотоцикли та причепи — до 2300 грн (залежно від категорії).

Тимчасові обмеження на пункті пропуску Краківець – Корчова

До середини червня через дорожні роботи можливі затори на цьому переході.

Рекомендується користуватися альтернативними пунктами пропуску — Смільниця, Нижанковичі, Рава-Руська, Грушів або Угринів.

Нові можливості у Дії: ШІ-асистент і мультишеринг

З 1 червня в Дії з’явиться штучний інтелект — цифровий помічник, який допоможе швидко отримувати довідки, поради та інформацію про послуги.

Згодом він зможе працювати голосом, надсилати довідки автоматично та бути доступним цілодобово.

Також запроваджують мультишеринг — сервіс для бізнесу, що дозволить збирати пакет документів від клієнтів швидко і без помилок.

Послуга платна для бізнесу, але безкоштовна для клієнтів.

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