У Дії запускають мультишеринг: тепер документи для бізнесу можна надсилати в однин клік

З 1 червня у застосунку Дія буде запущено інноваційний сервіс для бізнесу під назвою мультишеринг.

Ця новація, як повідомляє пресслужба Дії, значно спростить процес обміну документами між клієнтами та компаніями.

Суть мультишерингу полягає в тому, що всі необхідні цифрові копії документів передаються одночасно, без зайвих запитів.

Клієнтам більше не потрібно буде сканувати та надсилати кожен документ окремо – весь процес відбувається через Дію лише в кілька кліків.

Це обіцяє не тільки прискорити документообіг, але й гарантувати його зручність, відсутність помилок та захист від підробок.

Механізм роботи сервісу надзвичайно простий:

Клієнт натискає відповідну кнопку або сканує QR-код за допомогою смартфона із встановленим застосунком Дія. Обирає документи, які необхідно надіслати. Підтверджує запит за допомогою Дія.Підпису.

Важливою перевагою мультишерингу є його гнучкість: навіть якщо у клієнта відсутні всі необхідні документи, система передасть доступні, а також проінформує, яких саме документів бракує.

Для підключення до нового сервісу бізнесу необхідно буде налаштувати або оновити свою інтеграцію з Дією.

В Дії також зазначили, що послуга мультишеринг буде платною для представників бізнесу, проте залишатиметься абсолютно безкоштовною для клієнтів, які надсилають свої документи.

Детальна технічна інформація та тарифи доступні на сайті integration.diia.gov.ua або в Telegram-боті @AiDiiaStartBot.

