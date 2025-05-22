В Дії запускают мультишеринг: теперь документы для бизнеса можно отправлять в один клик

С 1 июня в приложении Дія будет запущен инновационный сервис для бизнеса под названием мультишеринг.

Это нововведение, как сообщает пресс-служба Дії, значительно упростит процесс обмена документами между клиентами и компаниями.

Суть мультишеринга заключается в том, что все необходимые цифровые копии документов передаются одновременно, без лишних запросов.

Клиентам больше не потребуется сканировать и отправлять каждый документ отдельно — весь процесс происходит через Дію всего в несколько кликов.

Это обещает не только ускорить документооборот, но и гарантировать его удобство, отсутствие ошибок и защиту от подделок.

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Как это работает

Механизм работы сервиса чрезвычайно прост:

Клиент нажимает соответствующую кнопку или сканирует QR-код с помощью смартфона с установленным приложением Дія.

Выбирает документы, которые необходимо отправить.

Подтверждает запрос с помощью Дія.Підпис.

Важным преимуществом мультишеринга является его гибкость: даже если у клиента отсутствуют все необходимые документы, система передаст доступные, а также проинформирует, каких именно документов не хватает.

Для подключения к новому сервису бизнесу необходимо будет настроить или обновить свою интеграцию с Дією.

В Дії также отметили, что услуга мультишеринг будет платной для представителей бизнеса, однако останется абсолютно бесплатной для клиентов, которые отправляют свои документы.

Подробная техническая информация и тарифы доступны на сайте integration.diia.gov.ua или в Telegram-боте @AiDiiaStartBot.

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