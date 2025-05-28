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Коли припиняться дощі в Україні: чи буде найближчим часом довгоочікуване тепло

Богдана Макалюк, журналістка сайту 28 Травня 2025, 18:15
Коли припиняться дощі в Україні
Фото Unsplash

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