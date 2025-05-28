Коли припиняться дощі в Україні: чи буде найближчим часом довгоочікуване тепло

Цей травень видався дуже холодним для українців, тому люди шукають, коли припиняться дощі в Україні. Це питання досить актуальне, адже на носі літо й усім хочеться тепла.

Читай у матеріалі, коли припиняться дощі в Україні. Дізнайся про прогноз погоди на кінець травня.

Коли перестане дощити в Україні

До кінця травня в Україні збережеться переважно дощова погода, яка лише частково зміниться на початку літа. За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, у червні опади триватимуть, проте матимуть літній характер — стануть короткочасними, локальними та грозовими, повідомляє NV.

Варто зазначити, що опади не охоплять усю територію країни. Деякі області залишатимуться сухими та теплішими, порівняно з іншими регіонами.

Найінтенсивніші дощі 28 травня очікуються в Карпатському регіоні та на Прикарпатті, тоді як східні та північно-східні області залишаться без опадів.

Температура повітря залишатиметься помірною та комфортною:

вночі майже всюди +12-18°C;

вдень — +18-24°C,

у східних областях, зокрема на території Сумської області, прогнозується підвищення температури до +23-29°C,

а в окремих районах центру та півдня України метеорологи вже зафіксували до +30°C.



Але на заході країни може бути дещо свіжіше: вночі +6-12°C, а вдень +14-20°C.

Мапа дощів в Україні

Яким буде початок червня в Україні

Погода на початку літа суттєво не зміниться, але форма дощів стане інша. За словами Птухи, 30-31 травня в Україні ще зберігатимуться рівномірні опади, але вже в ці дні вони частіше супроводжуватимуться грозами й будуть менш тривалими. Температура вночі може бути досить прохолодною, близько +10-16°C, але вдень температура ставатиме дещо вищою — +17-23°C.



Найвища температура буде становити до +29°C. Тож на початку червня погодні умови залишаться схожими — кардинальних змін синоптики не прогнозують.

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