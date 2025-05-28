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Когда прекратятся дожди в Украине: будет ли в ближайшее время долгожданное тепло

Богдана Макалюк, журналист сайта 28 мая 2025, 18:15
Когда прекратятся дожди в Украине:
Фото Unsplash

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