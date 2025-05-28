Когда прекратятся дожди в Украине: будет ли в ближайшее время долгожданное тепло

Фото Unsplash Этот май выдался очень холодным для украинцев, поэтому люди ищут, когда прекратятся дожди в Украине. Этот вопрос достаточно актуален, ведь на носу лето и всем хочется тепла. Читай в материале, когда прекратятся дожди в Украине. Узнай прогноз погоды на конец мая. Когда прекратятся дожди в Украине До конца мая в Украине сохранится преимущественно дождливая погода, которая частично изменится в начале лета. По прогнозу синоптика Натальи Птухи, в июне осадки будут продолжаться, однако будут носить летний характер — станут кратковременными, локальными и грозовыми, сообщает NV. Следует отметить, что осадки не охватят всю территорию страны. Некоторые области будут оставаться сухими и теплыми по сравнению с другими регионами. Читать по теме Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям Рассказываем, начнется ли жара сразу с июня. Самые интенсивные дожди 28 мая ожидаются в Карпатском регионе и Прикарпатье, тогда как восточные и северо-восточные области останутся без осадков. Температура воздуха будет оставаться умеренной и комфортной: ночью почти везде +12-18°C; днем — +18-24°C; в восточных областях, в частности на территории Сумской области, прогнозируется повышение температуры до +23-29°C; а в отдельных районах центра и юга Украины метеорологи уже зафиксировали до +30°C. Но на западе страны может быть несколько свежее: ночью +6-12°C, а днем +14-20°C. Каким будет начало июня в Украине Погода в начале лета не изменится, но форма дождей станет другая. По словам Птухи, 30-31 мая в Украине еще сохранятся равномерные осадки, но уже в эти дни они чаще будут сопровождаться грозами и будут менее длительными. Температура ночью может быть достаточно прохладной, около +10-16°C, но днем температура будет несколько выше — +17-23°C. Самая высокая температура составит до +29°C. Так что в начале июня погодные условия останутся схожими — кардинальных изменений синоптики не прогнозируют. Людям уже не терпится узнать о погоде на лето. Читай, какая погода будет в июле 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter