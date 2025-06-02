Вулкан Этна начал извержение: туристы засняли потоки лавы и взрывы — видео

Сегодня утром, 2 июня, на Сицилии началось активное извержение вулкана Этна. Туристы массово спасаются от стихийного бедствия. С утра продолжаются непрерывные взрывы, а также фонтанирует лава. Что известно о извержении и его возможных последствиях — читай в материале.

Вулкан Этна приступил к извержению: что известно

На Сицилии (в Италии) начал свое извержение стратовулкан Этна. Он расположен рядом с туристическими городами Мессина и Катания. Вулкан является самым высоким и активным среди действующих сейчас в Европе.

Местные жители называют вулкан гадюкой, ведь он уничтожает дома и огороды. Этна — на арабском языке означает Гора огня. В вулкане может быть от 200 до 400 кратеров. Раз в 150 лет вулкан разрушает поселение рядом.

Начавшиеся 2 июня взрывы и извержения имеют высокую интенсивность и опасность. Издание Mirror сообщало, что из-за извержения сотни туристов должны были спасаться бегством. Мэр города Энрико Тарантино заявил, что разговаривал с NGV (Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии), и ситуация контролируемая.

Из кратеров поднимаются волны лавы и столбы дыма. Это происходит без перерыва с самого утра.

Извержения Этны начались более 500 000 лет назад и за все это время известно о 2700 годах вулканической активности. Самое большое из известных извержений произошло в 1669 году, когда лавой были уничтожены 14 городков и сел и погибли 20 тысяч человек.

Причиной нового извержения считают обрушение кратера. Для пилотов сперва объявили красный уровень опасности, а затем оранжевый, однако местный аэродром продолжает работу. Дым видит вся Сицилия.

Извержение вулкана Этна: видео

Также можно смотреть извержение в прямом эфире.

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