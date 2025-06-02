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Вулкан Этна начал извержение: туристы засняли потоки лавы и взрывы — видео

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 июня 2025, 16:45
этна

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