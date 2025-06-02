Вулкан Етна почав виверження: туристи зафільмували потоки лави і вибухи — відео

Сьогодні зранку, 2 червня, на Сицилії почалося активне виверження вулкана Етна. Туристи масово рятуються від стихійного лиха. Від ранку тривають безперервні вибухи, а також фонтанує лава. Що відомо про виверження та його можливі наслідки — читай у матеріалі.

Вулкан Етна розпочав виверження: що відомо

На Сицилії (в Італії) розпочав своє виверження стратовулкан Етна. Він розташований поруч з туристичними містами Мессіна й Катанія. Вулкан є найвищим та найактивнішим серед тих, що діє зараз у Європі.

Місцеві жителі називають вулкан гадюкою, адже він нищить домівки та городи. Етна — з арабської мови означає Гора вогню. У вулкані може бути від 200 до 400 кратерів. Раз на 150 років вулкан руйнує поселення поруч.

Вибухи та виверження, що розпочалися 2 червня, мають високу інтенсивність та небезпеку. Видання Mirror повідомляло, що через виверження сотні туристів мали рятуватися втечею. Мер міста Енріко Тарантіно заявив, що мав розмову з NGV (Національним інститутом геофізики та вулканології Італії), і ситуація контрольована.

З кратерів піднімаються хвилі лави та стовпи диму. Це відбувається без перерви від самого ранку.

Виверження Етни розпочалися понад 500 000 років тому, і за весь цей час відомо про 2700 років вулканічної активності. Найбільше з відомих вивержень відбулося у 1669 році, коли лавою були знищені 14 містечок та сіл і загинули 20 тисяч людей.

Причиною нового виверження вважають обвалення кратера. Для пілотів спершу оголосили червоний рівень небезпеки, а потім помаранчевий, проте місцеве летовище продовжує роботу. Дим бачить уся Сицилія.

Виверження вулкана Етна: відео

Також можна спостерігати за виверженням у прямому ефірі.

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