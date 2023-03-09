Победа демократии! В Грузии отзывают скандальный закон об иноагентах

Протесты в Грузии доказали, что демократический путь – едино правильный. После двух дней жесточайших протестов законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.

Об этом сообщается в совместном заявлении партии Грузинская мечта и общественного движения Сила народа и парламентского большинства.

Закон об иноагентах отозвали из парламента Грузии: что известно

Закон об иноагентах вызвал настоящий взрыв в грузинском обществе. До 10 тысяч человек вышли под здание парламента, требуя отозвать скандальную инициативу.

Сейчас также смотрят

В Брюсселе напомнили, что закон об иностранных агентах противоречит рекомендациям вступления в ЕС.

Поэтому отзыв законопроекта об иноагентах был основным требованием протестующих.

Еще одно требование, озвученное накануне – отпустить всех задержанных. По официальным данным МВД Грузии, речь идет о 66 людях. Впрочем, протестующие говорят, что задержанных гораздо больше – около сотни.

Как начинались протесты в Грузии и какой была реакция мира на митинги в Тбилиси, узнай в другом нашем материале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!