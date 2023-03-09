Перемога демократії! У Грузії відкликають скандальний закон про іноагентів

Протести у Грузії довели, що демократичний шлях – єдино вірний. Після двох днів запеклих протестів законопроект про іноземних агентів відкликали з парламенту.

Про це йдеться у спільній заяві партії Грузинська мрія та громадського руху Сила народу і парламентської більшості.

Закон про іноагентів відкликали з парламенту Грузії: що відомо

Закон про іноагентів спричинив справжній вибух у грузинському суспільстві. До 10 тисяч людей вийшли під будівлю парламенту, вимагаючи його відкликання.

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У Брюсселі ж нагадали, що закон про іноземних агентів суперечить рекомендаціям вступу до ЄС.

Тож відкликання законопроекту про іноагентів було основною вимогою протестувальників.

Ще одна вимога, озвучена напередодні, – відпустити усіх затриманих. За офіційними даними МВС Грузії, йдеться про 66 осіб. Утім, протестувальники кажуть, що затриманих набагато більше – близько сотні.

Як починались протести у Грузії та якою була реакція світу на мітинги у Тбілісі, дізнайся в іншому нашому матеріалі.

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