Правительство в шесть раз увеличило выплаты медикам: кого это касается

Уряд Украины принял важное решение, направленное на значительное повышение заработной платы медицинским работникам, которые выполняют свою работу в зонах боевых действий.

Это решение предусматривает увеличение окладов и надбавок, чтобы вознаградить их за риск и обеспечить достойные условия труда при выполнении профессиональных обязанностей в опасных условиях.

Об этом в эфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Увеличение выплат медикам: детали

Новые постановления правительства кардинально меняют подход к оплате труда работников экстренной медицинской помощи. Ранее коэффициенты для начисления зарплаты были значительно ниже: 1,1 для территорий возможных боевых действий и 1,26 для активных.

Теперь их существенно увеличили — до 1,48 и 6,01 соответственно. Такое повышение направлено не только на финансовую мотивацию, но и на обеспечение центров экстренной медицины необходимыми ресурсами.

Министр подчеркнул, что это лишь первый шаг к повышению зарплат для медиков, работающих в самых опасных регионах, и привел конкретные цифры, демонстрирующие масштаб изменений.

Мы увеличили коэффициент для экстренной медицинской помощи при выездах на территорию активных боевых действий или возможных боевых действий. Там коэффициент уже умножается на шесть, — отметил Ляшко.

То есть, за выезд бригады в зону активных боевых действий зарплата уже увеличена в шесть раз; например, для Черниговской экстренной медицинской помощи это дополнительно составит 9 млн. гривен ежемесячно.

Напомним, что боевой медик на передовой работает как мобильная больница: его рюкзак укомплектован всем необходимым по протоколу Mаrch для спасения жизни во время боевых действий.

