Уряд у шість разів збільшив виплати медикам: кого це стосується

Уряд України ухвалив важливе рішення, спрямоване на значне підвищення заробітної плати медичним працівникам, які виконують свою роботу в зонах бойових дій.

Це рішення передбачає збільшення окладів і надбавок, щоб винагородити їхній ризик та забезпечити гідні умови праці під час виконання професійних обов’язків у небезпечних умовах.

Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Збільшення виплат медикам: деталі

Нові урядові постанови кардинально змінюють підхід до оплати праці працівників екстреної медичної допомоги. Раніше коефіцієнти для нарахування зарплати були значно нижчими: 1,1 для територій можливих бойових дій та 1,26 для активних.

Відтепер їх суттєво збільшено — до 1,48 та 6,01 відповідно. Таке підвищення покликане не лише фінансово мотивувати, але й забезпечити центри екстреної медицини необхідними ресурсами.

Міністр наголосив, що це лише перший крок до підвищення зарплат для медиків, які працюють у найнебезпечніших регіонах. Він навів конкретні цифри, що демонструють масштаби змін.

Ми збільшили коефіцієнт для екстреної медичної допомоги і за виїзди на територію активних бойових дій або можливих бойових дій. Там уже коефіцієнт, де множиться ставка на шість, — зазначив Ляшко.

Тобто за виїзд бригади в зону активних бойових дій зарплату вже збільшено в шість разів; наприклад, для Чернігівської екстреної медичної допомоги це додатково складе 9 млн гривень щомісяця.

Нагадаємо, бойовий медик на передовій працює як мобільна лікарня: його рюкзак укомплектований усім необхідним за протоколом Mаrch для порятунку життя під час бойових дій.

