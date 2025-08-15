Уряд у шість разів збільшив виплати медикам: кого це стосується

Фото Pexels Уряд України ухвалив важливе рішення, спрямоване на значне підвищення заробітної плати медичним працівникам, які виконують свою роботу в зонах бойових дій.Це рішення передбачає збільшення окладів і надбавок, щоб винагородити їхній ризик та забезпечити гідні умови праці під час виконання професійних обов’язків у небезпечних умовах. Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.Збільшення виплат медикам: деталі Нові урядові постанови кардинально змінюють підхід до оплати праці працівників екстреної медичної допомоги. Раніше коефіцієнти для нарахування зарплати були значно нижчими: 1,1 для територій можливих бойових дій та 1,26 для активних. Відтепер їх суттєво збільшено — до 1,48 та 6,01 відповідно. Таке підвищення покликане не лише фінансово мотивувати, але й забезпечити центри екстреної медицини необхідними ресурсами. Читати на тему Допомога медикам 200 тисяч гривень: хто може отримати і умови Як молоді лікарі можуть отримати 200 тисяч гривень? Про умови і виплату — в матеріалі. Міністр наголосив, що це лише перший крок до підвищення зарплат для медиків, які працюють у найнебезпечніших регіонах. Він навів конкретні цифри, що демонструють масштаби змін. Ми збільшили коефіцієнт для екстреної медичної допомоги і за виїзди на територію активних бойових дій або можливих бойових дій. Там уже коефіцієнт, де множиться ставка на шість, — зазначив Ляшко. Тобто за виїзд бригади в зону активних бойових дій зарплату вже збільшено в шість разів; наприклад, для Чернігівської екстреної медичної допомоги це додатково складе 9 млн гривень щомісяця. Нагадаємо, бойовий медик на передовій працює як мобільна лікарня: його рюкзак укомплектований усім необхідним за протоколом Mаrch для порятунку життя під час бойових дій. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я, Медицина, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter