Для тебе Новини

Уряд у шість разів збільшив виплати медикам: кого це стосується

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2025, 16:00
Уряд у шість разів збільшив виплати медикам: кого це стосується
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь