Зеленский призвал к отставке министров Галущенко и Грищук: “Это вопрос доверия”

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 ноября 2025, 15:57 2 мин.
Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики должны уйти в отставку
Фото Сайт президента Украины

