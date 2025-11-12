Зеленский призвал к отставке министров Галущенко и Грищук: “Это вопрос доверия”

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции и министр энергетики должны покинуть свои должности, ведь сейчас это вопрос не только постов, но и доверия общества.

Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос, в частности, и доверия. Если есть обвинения — на них нужно отвечать, — отметил Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент подчеркнул, что решение об отстранении должно быть оперативным, и сообщил, что уже обратился к Премьер-министру Украины с просьбой, чтобы оба министра подали заявления об отставке.

Читать по теме Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции — детали Министр заявил, что будет защищать себя в юридической плоскости.

Также глава государства призвал народных депутатов поддержать эти заявления, после чего ситуация должна решаться в юридической плоскости.

Зеленский подпишет указ о санкциях против двух лиц

Зеленский добавил, что подпишет указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ относительно Энергоатома.

Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины, — сказал президент.

Он подчеркнул, что на фоне российских ударов, отключений электроэнергии и потерь абсолютно недопустимо, когда в энергетике могут существовать какие-либо схемы.

Напомним, НАБУ разоблачило теневую схему в Энергоатоме, через которую могли отмыть более 100 миллионов долларов. По данным СМИ, среди фигурантов — совладелец Квартала 95 Тимур Миндич, который выехал из Украины.

