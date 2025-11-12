Зеленський закликав до відставки міністрів Галущенка і Грищук: “Це питання довіри”

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики мають залишити свої посади, адже зараз це питання не лише посад, а й довіри суспільства.

Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати, — зазначив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що рішення про відсторонення має бути оперативним, і повідомив, що вже звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням, щоб обидва міністри подали заяви про відставку.

Також глава держави закликав народних депутатів підтримати ці заяви, після чого ситуація має вирішуватися у юридичній площині.

Зеленський підпише указ про санкції щодо двох осіб

Зеленський додав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому.

Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України, — сказав президент.

Він наголосив, що на тлі російських ударів, відключень електроенергії та втрат абсолютно неприйнятно, коли в енергетиці можуть існувати будь-які схеми.

Нагадаємо, НАБУ викрило тіньову схему в Енергоатомі, через яку могли відмити понад 100 мільйонів доларів. За даними ЗМІ, серед фігурантів — співвласник Кварталу 95 Тимур Міндіч, який виїхав з України.

