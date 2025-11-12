Для тебе Новини

Зеленський закликав до відставки міністрів Галущенка і Грищук: “Це питання довіри”

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Листопада 2025, 15:57 2 хв.
Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики мають піти у відставку
Фото Сайт президента України

