Любое зло обязательно заканчивается: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

В честь Дня памяти и победы над нацизмом президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. С главной улицы Украины, Крещатика, он напомнил о нашем вкладе в окончании Второй мировой войны и важности нашей миссии сегодня.

День памяти и примирения 2025: Зеленский поздравил украинцев

Президент отметил, что мы вспоминаем этот день вместе со всеми, кто 80 лет назад боролся за жизнь, чтобы “никогда снова” точно наступило.

— К сожалению, три года назад это снова повторилось, и, как когда-то, над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги, зло снова пошло на нашу землю. Утром 24 февраля на Крещатике было пусто — ни машин, ни людей. Сейчас здесь жизнь.

Три года назад, во время записи обращения ко Дню Независимости, здесь была сожжённая российская техника. И только такой парад зло может получить здесь. Здесь, где сегодня царит наше желание жить, быть.

Зеленский напомнил, что благодаря нашим героям сегодня украинцы и украинки идут по своим улицам и под своим флагом.

— Кто спешит, кто просто гуляет, готовит кофе, делает свою работу. Кто-то везет автомобиль на фронт, кто-то едет по делам, работать на благо людей, а кто-то идет по центру своего города, своего городка и слышит: “Спасибо!” Это столь важно.

“Спасибо” для воинов так важно, так нужно в эти несколько дней, которые они имеют, чтобы немного перевести дыхание. А дальше продолжать свою службу, чтобы продолжалась жизнь в Украине.

Именно в этом, говорит Зеленский, ответ на вопрос, почему зло обязательно проиграет. И именно в этом разница между Украиной и Россией.

— Эту разницу Россия показывает каждое 9 мая. Разницу между жизнью на Майдане Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, колонки марширующих убийц, переодета массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие.

Секта под названием “Можем повторить”. Вы повторили. Повторили все это зло. Украина видела это. Весь мир это увидел. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя.

Президент добавил, что завтра в Москве состоится парад цинизма, желчи и лжи. Путин снова выставит все так, будто не десятки государств-союзников, а лично он побеждал нацизм и своими руками поднимал флаг победы над Рейхстагом в Берлине.

— Слава богу, Украина вырвалась из всего этого, из этого болота. Украина не забыла, что 80 лет тому назад с нацизмом боролись десятки народов. И более 8 миллионов украинцев, к сожалению, погибли в этой борьбе. И почти у каждой нашей семьи есть фото, хранит память о ком-то из своих.

Прадед, бабушка или прабабушка или, как у меня, дедушка. И те из нас, кто застав еще живых ветеранов Второй мировой, помнят, как они тихо, скромно собирались, без романтики, без пафоса вспоминая то время, как они всегда поднимали тост: “Да не будет войны!”

Почти у каждой семьи в Украине есть герой, который боролся с нацизмом или борется с новым злом. Рядом с местом памяти на Майдане Независимости Зеленский вспомнил, что когда-то здесь была только табличка с надписью: “Поставь флажок, если знаешь того, кого убила Россия”.

— Сейчас здесь место народной памяти. И каждый флажок, каждый портрет, каждая свеча — это наша благодарность, это наше уважение. И это не монумент, сделанный по указанию. Это человеческое желание отдать должное лучшим из украинцев. И это еще одно доказательство пропасти между нами и злом.

Для них идол — дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои — герои среди нас. И каждый из нас хочет, чтобы наступила тишина, наступила победа мира. Мы боремся за это. И понимаем, что для этого нужно.

Президент отметил, что Россия должна кардинально измениться, или изменяться придется миру, как это произошло 80 лет назад. Тогда все поняли, что умиротворять зло невозможно.

— С ним нужно бороться. Вместе. Бороться решительно. Силой. Давлением. На поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве всюду, где это только возможно. Чтобы действительно “никогда снова”. Или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России.

День памяти и победы напоминает важную закономерность: любое зло непременно кончается, а любой оккупант в конце концов покидает нашу землю.

— Всегда жизнь возвращается. И именно за это мы стоим сегодня. Именно это однажды произойдет. С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне! Вечная память всем, кто сражался со злом, и слава всем, кто защищает сегодня жизнь!

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