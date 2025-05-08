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Любое зло обязательно заканчивается: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 мая 2025, 11:00
выступление зеленского ко дню примирения
купянское направление
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