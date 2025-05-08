Будь-яке зло неодмінно закінчується: Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення

З нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. З головної вулиці України, Хрещатику, він нагадав про наш внесок у закінчення Другої світової війни та важливість нашої місії сьогодні.

День пам’яті та примирення 2025: Зеленський привітав українців

Президент зазначив, що ми згадуємо цей день разом з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, щоб “ніколи знову” точно настало.

— На жаль, три роки тому це знову повторилось, і, так само як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто — ні машин, ні людей. Зараз тут життя.

Три роки тому, під час запису звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут. Тут, де сьогодні панує наше бажання жити, бути.

Зеленський нагадав, що завдяки нашим героям сьогодні українці та українки йдуть своїми вулицями та під своїм прапором.

— Хтось поспішає, хтось просто гуляє, готує каву, робить свою роботу. Хтось везе автівку на фронт, хтось їде у справах, працювати на благо людей, а хтось іде центром свого міста, свого містечка й чує: “Дякую!” Це так важливо.

“Дякую” для воїнів таке важливе, таке потрібне в ці кілька днів, які вони мають, аби трішки перевести подих. А далі продовжувати свою службу, щоб продовжувалося життя в Україні.

Саме в цьому, каже Зеленський, відповідь на питання, чому зло обов’язково програє. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією.

— Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на Майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі. Колони з танків, колонки вбивць, що маршують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу.

Секта під назвою “Можем повторить”. Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя.

Президент додав, що завтра у Москві відбудеться парад цинізму, жовчі й брехні. Путін знову виставить все так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто він перемагав нацизм та своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні.

— Слава богу, Україна вирвалась із цього всього, із цього болота. Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів. І понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі. І майже кожна наша родина має фото, береже пам’ять про когось зі своїх.

Прадід, бабуся чи прабабуся або, як у мене, дідусь. І ті з нас, хто застав ще живих ветеранів Другої світової, пам’ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу згадуючи той час, як вони завжди підіймали тост: “Нехай не буде війни!”

Майже кожна родина в Україні має героя, який боровся з нацизмом чи бореться з новим злом. Поруч з місцем пам’яті на Майдані Незалежності Зеленський пригадав, що колись тут була лише табличка з написом: “Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія”.

— Зараз тут місце народної пам’яті. І кожен прапорець, кожен портрет, кожна свічечка — це наша подяка, це наша шана. І це не монумент, зроблений за вказівкою. Це людське бажання віддати належне найкращим з українців. І це ще один доказ прірви між нами та злом.

Для них ідол — дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої — герої серед нас. І кожен із нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно.

Президент зазначив, що Росія має кардинально змінитися, або ж змінюватись доведеться світу, як це відбулося 80 років тому. Тоді всі зрозуміли, що умиротворювати зло неможливо.

— З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно “ніколи знову”. Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію Росії.

День пам’яті та перемоги нагадує важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується, а будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю.

— Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться. З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Вічна пам’ять усім, хто боровся зі злом, і слава всім, хто захищає сьогодні життя!

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