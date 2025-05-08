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Будь-яке зло неодмінно закінчується: Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Травня 2025, 11:00
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