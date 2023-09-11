Самое мощное за последние сто лет: что известно о разрушительном землетрясении в Марокко

8 сентября 2023 года в Марокко произошло землетрясение, которое стало самым мощным за последние 120 лет. Наибольшее количество пострадавших в столице — Марракеше. Часть города входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Мы расскажем, что известно о землетрясении в Марокко и какое количество жертв.

Землетрясение в Марокко 2023: что известно

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горном массиве Высокий Атлас в Марокко после 23:00 по местному времени в пятницу 8 сентября 2023 года.

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Землетрясение произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км. Эпицентр находился примерно в 72 километрах юго-западнее Марракеша, города с населением около 840 000 человек и популярного туристического места.

Землетрясение в Марокко 2023: количество пострадавших

В результате землетрясения в Марокко погибли по меньшей мере 2 122 человека, а 2 421 получили ранения, сообщает Al Arabiya News.

От землетрясения пострадало также культурное наследие Марокко. Местные СМИ сообщили о разрушении исторически важной мечети 12 века. Подземные толчки также повредили часть старого города Марракеша, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие люди готовились проводить третью ночь под открытым небом. Люди пытаются найти убежище, поскольку в отдаленных селах продолжаются поиски пропавших без вести.

Землетрясение — одно из самых распространенных стихийных бедствий. Надо знать, что делать, если ты застал(-а) землетрясение. Ранее мы рассказывали, как вести себя во время землетрясения.

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