Самое мощное за последние сто лет: что известно о разрушительном землетрясении в Марокко

8 сентября 2023 года в Марокко произошло землетрясение, которое стало самым мощным за последние 120 лет. Наибольшее количество пострадавших в столице — Марракеше. Часть города входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Мы расскажем, что известно о землетрясении в Марокко и какое количество жертв.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горном массиве Высокий Атлас в Марокко после 23:00 по местному времени в пятницу 8 сентября 2023 года.

Землетрясение произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км. Эпицентр находился примерно в 72 километрах юго-западнее Марракеша, города с населением около 840 000 человек и популярного туристического места.

