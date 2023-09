Найпотужніший за останню сотню років: що відомо про наслідки руйнівного землетрусу у Марокко

8 вересня 2023 року у Марокко стався землетрус, який став найпотужнішим за останні 120 років. Найбільша кількість постраждалих у столиці — Марракеші. Частина міста входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ми розповімо, що відомо про землетрус у Марокко та яка кількість жертв.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 6,8 стався у гірському масиві Високий Атлас у Марокко після 23:00 за місцевим часом у п’ятницю 8 вересня 2023 року.

Землетрус стався на відносно невеликій глибині — 18,5 км. Епіцентр знаходився приблизно за 72 кілометри на південний захід від Марракеша, міста з населенням близько 840 000 людей і популярного туристичного місця.

