Найпотужніший за останню сотню років: що відомо про наслідки руйнівного землетрусу у Марокко

8 вересня 2023 року у Марокко стався землетрус, який став найпотужнішим за останні 120 років. Найбільша кількість постраждалих у столиці — Марракеші. Частина міста входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ми розповімо, що відомо про землетрус у Марокко та яка кількість жертв.

Землетрус у Марокко 2023: що відомо

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 6,8 стався у гірському масиві Високий Атлас у Марокко після 23:00 за місцевим часом у п’ятницю 8 вересня 2023 року.

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Землетрус стався на відносно невеликій глибині — 18,5 км. Епіцентр знаходився приблизно за 72 кілометри на південний захід від Марракеша, міста з населенням близько 840 000 людей і популярного туристичного місця.

Землетрус у Марокко 2023: кількість постраждалих

Внаслідок землетрусу у Марокко загинули щонайменше 2 122 людини, а 2421 — отримали поранення, повідомляє Al Arabiya News.

Від землетрусу постраждала також культурна спадщина Марокко. Місцеві ЗМІ повідомили про зруйнування історично важливої ​​мечеті 12 сторіччя. Підземні поштовхи також пошкодили частину старого міста Марракеша, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Багато людей готувалися проводити третю ніч просто неба. Люди намагаються знайти притулок, оскільки у віддалених селах тривають пошуки зниклих безвісти.

Землетрус — одне з найпоширеніших стихійних лих. Треба знати, що робити, якщо ти застав(-ла) землетрус. Раніше ми розповідали, як поводитися під час землетрусу.

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