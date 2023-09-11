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Найпотужніший за останню сотню років: що відомо про наслідки руйнівного землетрусу у Марокко

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 10:11
Землетрус в Марокко: фото, відео, наслідки, кількість жертв
Фото: Getty Images

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