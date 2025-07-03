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Жара в +40C: первые смерти в Италии, Франции и Испании

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июля 2025, 12:00
Жара в +40C: первые смерти в Италии, Франции и Испании
Фото Getty Images

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