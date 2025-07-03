Жара в +40C: первые смерти в Италии, Франции и Испании

Фото Getty Images Рекордная жара в Европе унесла жизни первых людей. BBC сообщает, что в целом известно о шестерых погибших в результате рекордных температур. Показатели превышают 40 ° C в Испании, Португалии, Франции, Италии, Англии и других странах. Рассказываем подробнее об аномальной жаре. Жара в Европе 2025: последствия высоких температур В Испании жара стала причиной лесных пожаров. Двое фермеров погибли, оказавшись в ловушке пламени вблизи города Коско в Каталонии.Во Франции скончалась 10-летняя американка во время посещения Версальского дворца. Она потеряла сознание во внутреннем дворе на глазах родителей. К сожалению, медикам не удалось ее спасти. Министр экологического перехода Франции Аньес Паннье-Рюнаше ранее сообщала, что во Франции зарегистрировано два смертельных случая, связанных с жарой. Еще более 300 человек получили неотложную помощь. Getty Images Читать по теме Хоть голышом ходи! Европу накрыла аномальная жара до +42 градусов А когда, наконец, летние температуры дойдут до Украины? В Испании и Англии июнь был самым жарким с самого начала ведения наблюдений. Испанская метеорологическая служба Aemet сообщила, что средняя температура в июне на уровне 23,6°C превысила средние показатели за июль и август. Во Франции зафиксирован второй по жаре июнь с начала ведения наблюдений. Горячее было только в 2023 году. Тем временем в итальянской Сардинии, где температура в последние дни превысила 40°C, 75-летний мужчина скончался после того, как ему стало плохо на пляже в Будоне. Другому 60-летнему мужчине стало плохо на пляже Лу Импоста в Сан-Теодоро. Getty Images Двух строителей в итальянской провинции Виченца доставили в больницу во вторник. Один из рабочих находится в коме. Всемирная метеорологическая организация заявила, что изменение климата приведет к экстремальной жаре все чаще. Воздействие жары больше в городах из-за теплового эффекта. Мы также рассказывали, что жара возвращается в Украину. Узнай, будет ли так горячо, как в Европе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Испания, Италия, Франция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter