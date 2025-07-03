Жара в +40C: первые смерти в Италии, Франции и Испании

Рекордная жара в Европе унесла жизни первых людей. BBC сообщает, что в целом известно о шестерых погибших в результате рекордных температур.

Показатели превышают 40 ° C в Испании, Португалии, Франции, Италии, Англии и других странах. Рассказываем подробнее об аномальной жаре.

Жара в Европе 2025: последствия высоких температур

В Испании жара стала причиной лесных пожаров. Двое фермеров погибли, оказавшись в ловушке пламени вблизи города Коско в Каталонии.

Во Франции скончалась 10-летняя американка во время посещения Версальского дворца. Она потеряла сознание во внутреннем дворе на глазах родителей. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

Министр экологического перехода Франции Аньес Паннье-Рюнаше ранее сообщала, что во Франции зарегистрировано два смертельных случая, связанных с жарой. Еще более 300 человек получили неотложную помощь.

В Испании и Англии июнь был самым жарким с самого начала ведения наблюдений. Испанская метеорологическая служба Aemet сообщила, что средняя температура в июне на уровне 23,6°C превысила средние показатели за июль и август.

Во Франции зафиксирован второй по жаре июнь с начала ведения наблюдений. Горячее было только в 2023 году.

Тем временем в итальянской Сардинии, где температура в последние дни превысила 40°C, 75-летний мужчина скончался после того, как ему стало плохо на пляже в Будоне. Другому 60-летнему мужчине стало плохо на пляже Лу Импоста в Сан-Теодоро.

Двух строителей в итальянской провинции Виченца доставили в больницу во вторник. Один из рабочих находится в коме.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что изменение климата приведет к экстремальной жаре все чаще. Воздействие жары больше в городах из-за теплового эффекта.

Мы также рассказывали, что жара возвращается в Украину. Узнай, будет ли так горячо, как в Европе.

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