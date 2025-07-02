Стиль жизни

Жара возвращается! Погода в Украине на неделю и самые жаркие дни

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июля 2025, 11:00
погода на неделю в украине
Фото Unsplash

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