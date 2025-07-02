Жара возвращается! Погода в Украине на неделю и самые жаркие дни

Ветер и дождливая погода стала постоянным спутником украинцев в июне. Но синоптики успокаивают, что лето посетит Украину. Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона поделилась, какой будет погода на 3-8 июля 2025 года.

Погода в Украине на 3-8 июля 2025: ждать ли жары

По словам Натальи, характер погоды несколько изменится и будет носить более летний характер.

— Будет повышение температурных показателей, но все равно какой-то ужасной изнуряющей жары мы не ожидаем, все же в определенные дни будут и колебания температуры.

3 июля на некоторые регионы Украины с северо-востока будет еще влиять циклон, а значит, будет порывистый ветер и периодические осадки. Это касается левобережья, там ожидаются кратковременные дожди, облачность и более низкие температурные показатели.

В целом по территории Украины температура будет днем ​​+21…+29°C. Немного теплее может быть на юге страны и в Закарпатье. На западе страны может быть до +32°C.

Именно с 3 июля в Украине будет преобладать погода без осадков и температура в пределах +27…+32°C. Тем временем в Закарпатье и в южных регионах с 4 июля местами может быть даже сильная жара до +3°C.

— Но именно 4 июля с севера будет продвигаться атмосферный фронт. То есть вдобавок с достаточно высокими значениями температуры в большинстве регионов, с северо-запада поступит атмосферный фронт, который приведет к осадкам кратковременного характера.

Наталья Птуха отметила, что в Украине в этот день возможны ливни и грозы, которые могут сопровождаться шквалистым усилением ветра и местами градом.

Этот циклон пройдет и в ночь на 5 июля через северные и центральные области, чем приведет к снижению температуры.

— Поэтому на северо-западе и севере страны 5 июля ожидаем ослабления жары, уже +22…+28°C. Но в дальнейшем, начиная с шестого числа, снова идет тенденция к повышению.

С 8 июля пройдут новые перестройки синоптических процессов — в Украину придет очередной атмосферный фронт и лишит Украину изнуряющей жары, которая сейчас царит в Европе.

— Если значения будут приближаться к +30°C, а иногда выше, это не будет достаточно длительным, — уверяет Наталья Птуха.

Единственное исключение — южные регионы, где традиционно гораздо меньше осадков. Температура в этих областях будет стабильно удерживаться на уровне +30°C и выше.

Также мы рассказывали о погоде в Киеве на июль — нужно ли жителям столицы бояться жары или дождей.

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