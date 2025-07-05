Спека повертається! Погода в Україні на тиждень та найгарячіші дні

Вітряна та дощова погода стала постійним супутником українців у червні. Але синоптики заспокоюють, що літо таки відвідає Україну. Синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону поділилася, якою буде погода на 3-8 липня 2025 року.

Погода в Україні на 3-8 липня 2025: чи чекати спеки

За словами Наталії, характер погоди дещо зміниться і матиме більш літній характер.

— Буде підвищення температурних показників, але все одно якоїсь страшенної виснажливої спеки ми не очікуємо, все ж таки в певні дні будуть і коливання температури.

3 липня на деякі регіони України з північного сходу ще впливатиме циклон, а отже буде поривчастий вітер і періодичні опади. Це стосується лівобережжя, там очікуються короткочасні дощі, хмарність та нижчі температурні показники.

Загалом по території України температура становитиме вдень +21…+29°C. Дещо тепліше може бути на півдні країни та на Закарпатті. На Заході країни подекуди може бути до +32°C.

Саме з 3 липня в Україні переважатиме погода без опадів та температура в межах +27…+32°C. Тим часом на Закарпатті й у південних регіонах з 4 липня місцями може бути навіть сильна спека до +3°C.

— Але водночас саме 4 липня із півночі буде просуватися атмосферний фронт. Тобто на додачу із досить високими значеннями температури у більшості регіонів, з північного заходу надійде атмосферний фронт, який спричинюватиме опади короткочасного характеру.

Наталія Птуха зазначила, що в Україні у цей день можливі зливи та грози, які можуть супроводжуватися шквалистим посиленням вітру і подекуди градом.

Цей циклон пройде і в ніч на 5 липня через північні й центральні області, чим зумовить зниження температури.

— Тому на північному заході та на півночі країни 5 липня очікуємо послаблення спеки, вже +22…+28°C. Але надалі, починаючи з шостого числа, знову йде тенденція до підвищення.

З 8 липня відбудуться нові перебудови синоптичних процесів — до України прийде черговий атмосферний фронт та позбавить Україну виснажливої спеки, яка зараз панує у Європі.

— Якщо значення будуть наближатися до +30°C, а подекуди трошки вище, це не буде досить тривалим, — запевняє Наталія Птуха.

Єдине виключення — південні регіони, де традиційно набагато менша кількість опадів. Температура в цих областях буде стабільно утримуватись на рівні +30°C та дещо вище.

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