Женщинам тоже нельзя за границу? Полный перечень должностей, кому запрещен выезд из Украины

Недавно правительство ввело новые ограничения по выезду чиновников за границу. Новые изменения в правилах пересечения границы во время военного положения касаются и женщин-госслужащих, а также депутатов советов всех уровней.

Депутатками местных советов являются 15 тыс. женщин, из них более 9 тыс. — депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 января. Мы расскажем о перечне должностей для женщин и мужчин, которые должны получить разрешение на выезд за границу.

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Кому из женщин запрещен выезд за границу без спецразрешения

Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты;

уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители;

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители;

глава СБУ, его первый заместитель и заместители;

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты;

председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители;

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители;

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Теперь люди, работающие на вышеупомянутых должностях, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках.

Исключения: кому разрешен выезд за границу

Могут разрешить выезд за границу родителям-одиночкам для посещения детей за границей или для лечения за границей. Еще одно исключение — это отдельное решение главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.

Ранее мы рассказывали, кто из мужчин имеет право выезжать за границу во время войны.

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