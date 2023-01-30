Женщинам тоже нельзя за границу? Полный перечень должностей, кому запрещен выезд из Украины

Недавно правительство ввело новые ограничения по выезду чиновников за границу. Новые изменения в правилах пересечения границы во время военного положения касаются и женщин-госслужащих, а также депутатов советов всех уровней.
Депутатками местных советов являются 15 тыс. женщин, из них более 9 тыс. — депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 января. Мы расскажем о перечне должностей для женщин и мужчин, которые должны получить разрешение на выезд за границу.
Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:
Теперь люди, работающие на вышеупомянутых должностях, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о служебных командировках.
Могут разрешить выезд за границу родителям-одиночкам для посещения детей за границей или для лечения за границей. Еще одно исключение — это отдельное решение главы ГПСУ в случае смерти членов семей за границей.
Ранее мы рассказывали, кто из мужчин имеет право выезжать за границу во время войны.
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