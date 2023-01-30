Жінкам теж не можна за кордон? Повний перелік посад, кому заборонений виїзд з України

Нещодавно уряд ввів нові обмеження щодо виїзду посадовців за кордон. Нові зміни у правилах перетину кордону під час воєнного стану стосуються й жінок-держслужбовиць, а також депутаток рад усіх рівнів.
Депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок, з них понад 9 тис. — депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 27 січня. Ми розповімо про перелік посад для жінок та чоловіків, які мають отримати дозвіл на виїзд за кордон.
Повний перелік посад, на яких чоловіки й жінки повинні отримати дозвіл для перетину кордону:
Відтепер люди, які працюють на вищезазначених посадах, мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.
Можуть дозволити виїзд за кордон батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном або для лікування за кордоном. Ще один виняток — це окреме рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.
Раніше ми розповідали, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон під час війни.
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