Жінкам теж не можна за кордон? Повний перелік посад, кому заборонений виїзд з України

Нещодавно уряд ввів нові обмеження щодо виїзду посадовців за кордон. Нові зміни у правилах перетину кордону під час воєнного стану стосуються й жінок-держслужбовиць, а також депутаток рад усіх рівнів.

Депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок, з них понад 9 тис. — депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 27 січня. Ми розповімо про перелік посад для жінок та чоловіків, які мають отримати дозвіл на виїзд за кордон.

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Хто з жінок має отримати дозвіл на перетин кордону

Повний перелік посад, на яких чоловіки й жінки повинні отримати дозвіл для перетину кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств;

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники;

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати;

уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники;

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники;

голова СБУ, його перший заступник та заступники;

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО, його перший заступник та заступники;

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники;

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їхні заступники;

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Відтепер люди, які працюють на вищезазначених посадах, мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Винятки, за яких дозволений виїзд за кордон

Можуть дозволити виїзд за кордон батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном або для лікування за кордоном. Ще один виняток — це окреме рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Раніше ми розповідали, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон під час війни.

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