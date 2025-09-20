Для тебя Новости

Три года с пулей в сердце: кардиохирурги спасли вернувшегося из плена защитника

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 сентября 2025, 17:00 2 мин.
Три года с пулей в сердце: кардиохирурги спасли вернувшегося из плена защитника

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь