Три года с пулей в сердце: кардиохирурги спасли вернувшегося из плена защитника

Кардиохирурги Института сердца Минздрава Украины провели уникальное хирургическое вмешательство, спасшее жизнь военнослужащему, который три года носил в себе пулю, застрявшую в сердце.
Об операции сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.
По его словам, в клинику недавно госпитализировали украинского воина, который вернулся из российского плена. Боец оборонял Азовсталь в Мариуполе и получил тяжелое ранение во время штурма города. Именно тогда в его сердце попала пуля, с которой он провел все годы заключения.
Два месяца назад его обменяли. К счастью, эта пуля ничего не повредила, и мы ее удалили. Теперь он проживет долгую и счастливую жизнь, — рассказал врач.
Медики подчеркивают, что случаи, когда человек может длительное время жить с инородным предметом в сердце, являются крайне редкими.
Однако главное — операция завершилась успешно, и теперь украинский защитник получил шанс на новую жизнь после всех испытаний, которые выпали на его долю.
Главное фото: скриншот.
Также читайте историю Владислава Козачка — бойца бригады Хартия, который потерял ногу на фронте, но сохранил веру в жизнь, нашёл любовь и теперь мечтает о свадьбе.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!