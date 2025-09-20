Три года с пулей в сердце: кардиохирурги спасли вернувшегося из плена защитника

Кардиохирурги Института сердца Минздрава Украины провели уникальное хирургическое вмешательство, спасшее жизнь военнослужащему, который три года носил в себе пулю, застрявшую в сердце.

Об операции сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.

По его словам, в клинику недавно госпитализировали украинского воина, который вернулся из российского плена. Боец оборонял Азовсталь в Мариуполе и получил тяжелое ранение во время штурма города. Именно тогда в его сердце попала пуля, с которой он провел все годы заключения.

Два месяца назад его обменяли. К счастью, эта пуля ничего не повредила, и мы ее удалили. Теперь он проживет долгую и счастливую жизнь, — рассказал врач.



Читать по теме Осколок пробил сердце: военнослужащий рассказал, как выжил после тяжёлого ранения Сергей всегда носит с собой небольшой металлический осколок, завернутый в кусочек бумаги. Для него это не просто кусок металла, а…

Медики подчеркивают, что случаи, когда человек может длительное время жить с инородным предметом в сердце, являются крайне редкими.

Однако главное — операция завершилась успешно, и теперь украинский защитник получил шанс на новую жизнь после всех испытаний, которые выпали на его долю.

Главное фото: скриншот.

Также читайте историю Владислава Козачка — бойца бригады Хартия, который потерял ногу на фронте, но сохранил веру в жизнь, нашёл любовь и теперь мечтает о свадьбе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!