Три роки з кулею у серці: кардіохірурги врятували захисника, який повернувся з полону

Кардіохірурги Інституту серця МОЗ України провели унікальне хірургічне втручання, врятувавши життя військовослужбовцю, який три роки носив у собі кулю, застряглу у серці.

Про операцію повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

За його словами, до клініки нещодавно госпіталізували українського воїна, котрий повернувся з російського полону.

Боєць обороняв Азовсталь у Маріуполі й отримав важке поранення під час штурму міста. Саме тоді в його серце потрапила куля, з якою він провів усі роки полону.

Два місяці тому його обміняли. На щастя, ця куля нічого не пошкодила, і ми її видалили. Тепер він проживе довге та щасливе життя, — розповів лікар.

Медики підкреслюють, що випадки, коли людина може тривалий час жити з чужорідним тілом у серці, надзвичайно рідкісні.

Однак головне — операція завершилася успішно, і тепер український захисник має шанс на нове життя після всіх випробувань, які випали на його долю.

