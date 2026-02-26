Более 300 тысяч учеников получает украинское образование за рубежом — МОН

По состоянию на февраль 2026 года около 330 тысяч учеников 1–11 классов, пребывающих за рубежом, остаются в украинском образовательном поле.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, подчеркнув, что сохранение связи с украинским образованием является критически важным для будущего возвращения детей домой.

Как Украина адаптировала образование для детей, находящихся за границей

Министерство образования и науки выделяет три основных формы, по которым дети за границей получают украинские аттестаты и знания. Главная цель — минимизировать нагрузку на ребенка, часто параллельно посещающего местную школу в стране пребывания.

Украиноведческий компонент: это наиболее гибкая модель, разработанная для детей, уже загруженных в зарубежной системе. Она позволяет изучать в украинской школе только те предметы, которые не преподаются за границей.

Верифицированные ячейки за рубежом: речь идет о сети субботних и воскресных школ, официально признанных украинской системой образования. Они работают как полноценные учебные центры, где ребенок может получить необходимую базу знаний в выходные.

Дистанционная форма: классическое обучение через онлайн-платформы украинских школ. Этот формат выбирают семьи, где дети могут не посещать местную школу страны пребывания.

Надежда Кузьмичева подчеркнула, что подход к обязательности образования сильно отличается в зависимости от страны. Если в Германии или Польше посещение местной школы является строгим требованием законодательства, то в других странах ситуация более лояльная.

Например, в Турции многие украинские семьи находятся уже четыре года, и местные власти не требуют от них обязательного зачисления детей в турецкие школы. Это позволяет учащимся полностью сосредоточиться на дистанционном обучении по украинской программе, не распыляя силы на две системы одновременно.

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