Для тебя Образование

Более 300 тысяч учеников получает украинское образование за рубежом — МОН

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 февраля 2026, 10:06 2 мин.
сколько украинских детей учится за границей
Фото Pexels

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