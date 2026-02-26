Понад 300 тисяч учнів здобуває українську освіту за кордоном — МОН

Станом на лютий 2026 року близько 330 тисяч учнів 1–11 класів, що перебувають за кордоном, залишаються в українському освітньому полі.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова, наголосивши, що збереження зв’язку з українською освітою є критично важливим для майбутнього повернення дітей додому.

Як Україна адаптувала освіту для дітей, що перебувають за кордоном

Міністерство освіти і науки виділяє три основні форми, за якими діти за кордоном отримують українські атестати та знання. Головна мета — мінімізувати навантаження на дитину, яка часто паралельно відвідує місцеву школу в країні перебування.

Українознавчий компонент: це найбільш гнучка модель, розроблена для дітей, які вже завантажені у закордонній системі. Вона дозволяє вивчати в українській школі лише ті предмети, які не викладаються за кордоном.

Верифіковані осередки за кордоном: мова йде про мережу суботніх та недільних шкіл, які офіційно визнані українською системою освіти. Вони працюють як повноцінні навчальні центри, де дитина може отримати необхідну базу знань у вихідні дні.

Дистанційна форма: класичне навчання через онлайн-платформи українських шкіл. Цей формат обирають родини, де діти мають можливість не відвідувати місцеву школу країни перебування.

Надія Кузьмичова підкреслила, що підхід до обов’язковості освіти сильно різниться залежно від країни. Якщо в Німеччині чи Польщі відвідування місцевої школи є суворою вимогою законодавства, то в інших країнах ситуація лояльніша.

Наприклад, у Туреччині чимало українських родин перебувають уже чотири роки, і місцева влада не вимагає від них обов’язкового зарахування дітей до турецьких шкіл. Це дозволяє учням повністю зосередитися на дистанційному навчанні за українською програмою, не розпорошуючи сили на дві системи одночасно.

Раніше ми писали, коли почнеться реєстрація на НМТ-2026 — читай в матеріалі, які документи потрібні для успішного проходження реєстрації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!