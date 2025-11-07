Для тебя Образование

“Гроші ходять за вчителем”: сколько смогут получить педагоги по новой программе правительства

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 07 ноября 2025, 12:00 2 мин.
гроші ходять за вчителем
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь