“Гроші ходять за вчителем”: сколько смогут получить педагоги по новой программе правительства

Кабинет Министров Украины утвердил новую программу поддержки педагогов “Гроші ходять за вчителем”, предусматривающей предоставление 1500 гривен на виртуальный счет каждого учителя для профессионального развития.

Читай в материале подробнее об этой программе.

“Гроші ходять за вчителем”: что известно о программе

Эта инициатива, разработанная совместно с Министерством образования и науки Украины и Всемирным банком, направлена ​​на повышение квалификации учителей посредством самостоятельного выбора учебных курсов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о запуске программы в Telegram:

Государство будет насчитывать 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога. Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, отвечающие собственным потребностям и профессиональным планам.

Пилотный проект распостраняется на директоров, заместителей и учителей, которые работают с 7-9 классами Новой украинской школы (НУШ), а также с 10 пилотными классами старшей профильной школы. Регистрация для педагогов откроется в декабре 2025 года на государственной цифровой платформе Вектор.

Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно потратить на курсы по собственному выбору. Программа является частью более широкой поддержки образования в условиях военного положения и направлена ​​на развитие учителей, формирующих будущее поколение украинцев.

Раньше мы писали о доплатах учителям в 2025 году — читай о них в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!