Для тебе Освіта

Гроші ходять за вчителем: скільки зможуть отримати педагоги за новою програмою уряду

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 07 Листопада 2025, 12:00 2 хв.
гроші ходять за вчителем
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь