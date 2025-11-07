Гроші ходять за вчителем: скільки зможуть отримати педагоги за новою програмою уряду

Кабінет Міністрів України затвердив нову програму підтримки педагогів Гроші ходять за вчителем, яка передбачає надання 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного вчителя для професійного розвитку.

Читай у матеріалі детальніше про цю програму.

Гроші ходять за вчителем: що відомо про програму

Ця ініціатива, розроблена спільно з Міністерством освіти і науки України та Світовим банком, спрямована на підвищення кваліфікації вчителів через самостійний вибір навчальних курсів.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск програми в Telegram:

Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога. Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам.

Пілотний проект охоплює директорів, заступників та вчителів, які працюють з 7-9 класами Нової української школи (НУШ), а також з 10 пілотними класами старшої профільної школи. Реєстрація для педагогів відкриється в грудні 2025 року на державній цифровій платформі Вектор.

Кожен з вчителів отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна витратити на курси за власним вибором. Програма є частиною ширшої підтримки освіти в умовах воєнного стану та спрямована на розвиток вчителів, які формують майбутнє покоління українців.

