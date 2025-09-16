Освітянам обіцяють +50% до зарплати: хто і коли отримає більше грошей

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення зарплати вчителям. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, у 2026 році заробітна плата педагогів зросте одразу на 50% у два етапи.

Як будуть підвищувати зарплати вчителям

У проекті держбюджету передбачено, що з 1 січня 2026 року зарплати збільшаться на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Таким чином, підвищення зарплат вчителям забезпечить істотний ріст доходів освітян вже протягом одного року.

Підвищення зарплат вчителям 2026 стане пріоритетом бюджету

Як уточнили у Міністерстві фінансів, у проекті бюджету на освіту закладено 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд більше, ніж торік.

З цієї суми 183,9 млрд грн підуть на оплату праці, у тому числі на підвищення зарплат вчителям 2026.

Що означає для педагогів таке зростання

Якщо нині середня зарплата вчителя складає близько 15 тисяч гривень, то після поетапного зростання вона може перевищити 22 тисячі.

В уряді наголошують, що підвищення зарплати вчителям спрямоване не лише на покращення добробуту педагогів, а й на збереження кадрів у школах та підвищення престижу професії.

Додатково з 1 вересня для тих освітян, які працюють у несприятливих умовах, запроваджуються спеціальні доплати — на руки вони отримуватимуть щонайменше на 2000 грн більше.

